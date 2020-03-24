بريطانيا تسجل أعلى زيادة يومية فى حالات الوفاة والإصابة بكورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أعلى زيادة يومية في عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا، كما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بوتيرة سريعة، مما يؤكد الحاجة الملحة وراء تحرك الحكومة لإغلاق البلاد.وقالت وزارة الصحة في بيان: إن حصيلة الوفيات في أنحاء المملكة المتحدة ارتفعت، اليوم الثلاثاء بواقع 87 إلى 422 حالة، أي بزيادة نسبتها 26% على أساس يومي.وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة من 6650 إلى 8077 حالة أي بنسبة 21% وقبل يومين بدا أن معدل الزيادة بطيء إلى حد ما.وأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المواطنين أمس الإثنين، بالبقاء في منازلهم؛ للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، كما فرض قيودا على مناحي الحياة اليومية بصورة لم تحدث من قبل.