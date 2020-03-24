«القومية للأسمنت» تخفّض أيام العمل لـ3 أسبوعيًا لمحاصرة كورونا

قال إبراهيم المَانسترالي، المصفّي العام للقوميّة للأسمنت، إن الشركة خفّضت أيام العمل لـ3 أسبوعيًا؛ إضافة إلى التعقيم الكامل بالمطهّرات والمحاليل؛ للوقاية من تفشّي فيروس كورونا.وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة اعتبارًا من صباح الأربعاء، ولمدة أسبوعين، بدءًا من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا ضمن خطة الدولة لمكافحة الفيروس المستجد.وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أنه تم تكليف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية، تُسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.