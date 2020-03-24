«بوينج» تعلق إنتاج طائراتها الحربية

أفادت شركة «بوينج» الأمريكية بوقف عمل مصانعها في مدينة «بيوجت ساوند» لحالة الطوارئ التي أعلنت في ولاية واشنطن وانتشار فيروس كورونا في المنطقة.وأوضح ناطق باسم «بوينج» أن الغاية من الإجراءات المتخذة، هي ضمان أمن وسلامة العمال والموظفين وعائلاتهم والسكان المحليين.وأضاف أن الإجراءت تقضي بالفصل التدريجي للسلاسل الإنتاجية بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة، وإن طي العمل الإنتاجي في المصانع بدأ يوم 24 مارس، أما وقف الإنتاج التام فيخطط له الأربعاء 25 مارس.وستتاح لجزء من الموظفين فرصة للعمل بعيدا عن المصنع. أما الباقون فتمنح لهم إجازة مدفوعة لمدة 10 أيام.وأكد الناطق وقف عمل المصانع في مدينتي إيفيريت ورينتون حيث تنتج الصهاريج الطائرة KC-46 وطائرات R-8 المضادة للغواصات.يذكر أن إنتاج الطائرات الحربية متعلق دوما بمعلومات سرية، لذلك فإن الموظفين الذين لهم علاقة بخطوط تجميع تلك الطائرات لا يمكن أن يعملوا بعيدا عن المصنع.وقال الناطق: إن العمل في المصانع المذكورة يعلق لمدة شهر واحد أو شهرين، ما يمكن أن يؤدي إلى إحباط خطة تزويد سلاح البحرية وسلاح الجو بالمعدات الحديثة.