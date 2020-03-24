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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يرفع مبيعات الأسلحة فى أمريكا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:41 م
مبيعات الأسلحة
مبيعات الأسلحة
وكالات
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في الوقت الذي تعمل فيه شعوب العالم على القضاء على فيروس كورونا، شهدت محلات بيع الأسلحة في الولايات المتحدة إقبالا كبيرا، تخوفا من إضرابات اجتماعية محتملة على خلفية أزمة الفيروسات.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن بعض متاجر بيع الأسلحة شهدت اصطفاف طوابير طويلة أمام مداخلها، مشيرة إلى أن مبيعات الأسلحة ارتفعت بشكل هستيري، وأن أرباح الطلبات على شراء السلاح خلال شهر فبراير زادت بنسبة 309% مقارنة بنفس الشهر من العام 2019.

وأشارت أيضا إلى أن أصحاب متاجر الأسلحة استغلوا أزمة كورونا من أجل تحقيق مزيد من الأرباح.

وأوضحت وسائل الإعلام في الولايات المتحدة أن نسبة كبيرة من هؤلاء يشترون أسلحة نارية للمرة الأولى في حياتهم.

وقال لاري هايات، صاحب أحد أكبر متاجر البنادق في البلاد بولاية نورث كارولينا، في تصريح لصحيفة "جارديان"، إن مشاهد الشراء الجماعي في متجره كانت غير مسبوقة، مضيفا: "هذه هي المرة الثانية فقط خلال 61 عاما من العمل التي رأينا فيها شيئا من هذا القبيل.. المناسبة الأولى كانت في أعقاب إطلاق النار الجماعي في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في كونيتيكت عام 2012".

كما أكد موقع متخصص ببيع الأسحلة على الإنترنت في الولايات المتحدة أن مبيعاته من الأسحلة ارتفعت من 23 فبراير إلى 4 مارس بنسبة 68%.

من جهته، أكد تقرير نشر على موقع الراديو القومي الأمريكي أن مبيعات الذخائر زادت بنسبة 20% خلال الأيام القليلة الماضية، في حين ارتفعت مبيعات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى نسبة 400% في الفترة ذاتها.

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