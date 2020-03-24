«شاركنا في الخير» مبادرة لمساعدة الأسر وعمال اليومية بالمطرية

«شاركنا في الخير».. مبادرة شبابية جديدة أطلقها أهالي حي المطرية، لدعم عمال اليومية والأسر الفقيرة، في ظل وباء فيروس كورونا.وقال محمد مخاليف، أحد مؤسسي المبادرة: «عقب الدعوات المتكررة لأهالي المنطقة بالبقاء في المنازل حفاظا على أرواحهم من فيروس كورونا المستجد، اكتشفنا أن معظمهم عمالة يومية، وفكرة ارتداء الكمامات والتعقيم ستكون مرهقة ماديا بالنسبة لهم، نظرا لارتفاع أسعار هذه المستلزمات خلال الفترة الأخيرة».وأضاف: «بدأت المبادرة بـ7 أشخاص غيري وهم، أحمد سلامة وإسلام صلاح وعبده جوبا ورامي وأبو رودينا وعيد جاد ومحمد جمال، حيث قمنا بجمع التبرعات لعمل حقيبة تكفي 14 يوما، وهناك أشخاص كثيرين بادروا بعد ذلك ويقوم أحمد بالذهاب إليهم بالدراجة البخارية واستلام التبرع».وتابع: «نرتدي كمامات لتعقيم الشوارع بالكلور الممزوج بالملح مثلما نصح الأطباء، ولأن الأطفال من الصعب السيطرة عليهم في الشوارع بدأنا عملية التعقيم من أمام المنازل مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية، حيث تبرع مواطنين بآلتين للرش والتعقيم ما جعلنا ننتهي من 9 حواري طويلة حتى نستكمل المنطقة بأكملها».واختتم: «ننصح المواطنين في المنطقة بالبقاء في المنازل».وتتلقى المبادرة التبرعات للأسر الفقيرة على أرقام 01008562687 - 01112537898 _ 01000262524.