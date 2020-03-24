كندا: 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 85 حالة جديدة أخرى لفيروس كوفيد-19، ومن ضمنها حالة الوفاة السابعة التي يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.من بين الحالات التي تم تحديد مواقعها، 17 حالة في تورونتو، و5 حالات في منطقة يورك، و3 حالات في منطقة دورهام، و3 في منطقة بيل، و3 في هاميلتون وواحدة في منطقة هالتون.وتم سرد معظم الحالات على أنها "معزولة ذاتيا" في المنزل، على الرغم من وجود حالتين جديدتين تشملان مرضى تم إدخالهم إلى المستشفى لرجل في الستينيات من عمره في واترلو ورجل في الثمانينيات من عمره في وحدة "ويلينجتون دوفرين جويلف" الصحية.ولاتزال المعلومات حول حالة الوفاة غير متوفرة بشكل كبير، على الرغم من أن البيانات تشير إلى أنه رجل في التسعينيات من عمره في منطقة دورمهم.