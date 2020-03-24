البنك المركزى الإسرائيلى يتوقع انكماش الاقتصاد فى 2020

توقع البنك المركزي الإسرائيلي، انكماشا اقتصاديا بنسبة 2.5 % في 2020 إذا انتهى الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا بنهاية أبريل المقبل.وقال مسئولون في البنك، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، اليوم الثلاثاء: إن جميع الخيارات مطروحة، لكنهم راضون عن الإجراءات المتخذة حتى الآن لصيانة الاستقرار المالي، مثل شراء سندات حكومية بقيمة 50 مليارا شيقل (13.75 مليار دولار).وقبل أزمة كورونا، كان البنك المركزي يقدر النمو عند 2.9% هذا العام، انخفاضا من 3.5 بالمئة في 2019.يذكر أن إسرائيل اتخذت عددا من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا، بما فيها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية وإلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا في حال الضرورة القصوى.وأكدت إسرائيل تسجيل أكثر من 1600 حالة إصابة بكورونا في البلاد، وتوفي شخص واحد حتى الآن جراء الفيروس.