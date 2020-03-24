البنك المركزى العراقى يجمع 44 مليار دينار لمكافحة كورونا

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم، جمع 44 مليار دينار عراقي لدعم الاستعدادات الوقائية ضد فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).وذكر البنك في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، أنه في إطار الجهود الرامية إلى درء الخطر الداهم الذي يُمكن أن يتسبب به تفشي فيروس كورونا على صحة المواطنين الكرام، ولأجل دعم الاستعدادات الوقائيَّة التي تقوم بها وزارة الصحَّة وخليَّة الأزمة؛ يُعلن البنك المركزي العراقي عن جمع ما قيمته 44 مليار دينار عراقي حتى اليوم.وأشار إلى أن الأموال ستوظف بالدرجة الأساس لأغراض سد النقص بأجهزة التنفس الصناعي (الانعاش التنفسي)، وهو النقص الذي يُسبّب ارتفاع نسب الوفيات، وكذلك لأغراض إجراءات الوقاية من انتشار الوباء.