«الحركة الوطنية» يطالب الالتزام بقرارات الحكومة لمواجهة كورونا

طالب الدكتور محمد رجب، المستشار السياسي لحزب الحركة الوطنية المصرية، بضرورة الانضباط والالتزام بالقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار خطتها لمكافحة فيروس كورونا الوبائي، قائلًا: "لقد دقت ساعة الأداء الجاد والانضباط وعلينا أن نقف موقفا جادا، ونحترم القرارات التي تصدر دفاعًا عن الوطن وحماية لأرواح أبنائنا وأهلنا فى ربوع مصر كلها فلم يعد هناك وقت للهزل نكون أو لا نكون علينا جميعا التوحد من أجل الوطن وأبنائه فى كل مكان".أضاف المستشار السياسي للحركة، في بيان الثلاثاء، أنه لم يعد مقبول التهاون أو تراخي أو الاستهتار؛ لأن الموقف خطير والمسئولية جسيمة، ونحن قادرون عليها بإرادة حديدية والإيمان بالله القادر على كل شيء، وتابع:"الله يحمى مصر ويرعاها بفضل رجالها وشبابها ونسائها وكل المصريين".