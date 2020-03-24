تغيير مواعيد «إصحي بإنرجي» مع زهرة رامي على الراديو

أعلنت الإذاعية زهرة رامي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تغيير مواعيد برنامجها "اصحى بانرجي" على راديو انرجي، موضحة حدوث تغييرات في خريطة برامج nrj.ويذاع البرنامج في الموعد الجديد من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا بدلا من السابعة صباحا.