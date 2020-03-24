إصابة مدير مكتب الرئاسة النيجيرية بـ«كورونا»

أفادت وسائل إعلام نيجيرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة مدير مكتب الرئاسة النيجيرية بفيروس كورونا المستجد، وفق قناة "سكاي نيوز" الفضائية.وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق اليوم عن أن نتائج تحليل فيروس "كورونا" أجراه رئيس أركان الجيش في نيجيريا جاءت إيجابية، وهو في السبعينيات من عمره، وقريب الرئيس محمد بوهاري، 77 عاما.وأعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، أمس، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.