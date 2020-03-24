«رجّع تذكرتك المحجوزة».. مواعيد قطارات سكك حديد مصر الجديدة بعد حظر التجول

مواعيد قطارات سكك حديد مصر:

أهم قرارات مجلس الوزارء لمواجهة تفشي فيروس كورونا:

تزاحم المواطنون اليوم على منافذ التذاكر والقطارات، وشهدتزحاما شديدا خاصة، من أجل الحصول علىعقب أصدار الحكومة قرارا بحظر التجوال لمواجهة تفشىويتسال المواطنون والمقيمون بالقاهرة عن، وكيفية سير الرحلات بعدووقف عمل القطارات والمواصلات العامة ابتدا من الغد الأربعاء الساعة 7 مساءا حتى الساعة 6 صباح اليوم التالى.أكدت هيئة السكة الحديد أنها تعمل على جدول التشغيل الجديد، لتوفير أكبر عدد من الرحلات في فترة ما قبل الحظر يوميا، لتسمح بنقل أكبر عدد إلى محافظاتهم وفور الانتهاء منه سيتم رفعه إلى وزير النقل لاعتماده وإعلانه، بما يضمن سلامه الركاب، كما أشارت إلى أن الرحلات التي سبق حجزها من قبل الركاب فيوقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء فرض حظر التجول على جميع محافظات الجمهورية، ابتداء من صباح الغد على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.- حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا.- إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة.- غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.- تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.- مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.- مد تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين.- تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين.- يستثنى من قرارات حظر حركة المواطنين الأطباء والصحفيين والإعلاميين.