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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«رجّع تذكرتك المحجوزة».. مواعيد قطارات سكك حديد مصر الجديدة بعد حظر التجول

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:30 م
سكك حديد مصر
سكك حديد مصر
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تزاحم المواطنون اليوم على منافذ التذاكر والقطارات، وشهدت محطة سكك حديد مصر زحاما شديدا خاصة خط الصعيد، من أجل الحصول على تذاكر السفر عقب أصدار الحكومة قرارا بحظر التجوال لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

ويتسال المواطنون والمقيمون بالقاهرة عن مواعيد خط قطارات السكة الحديد، وكيفية سير الرحلات بعد قرار حظر التجول ووقف عمل القطارات والمواصلات العامة ابتدا من الغد الأربعاء الساعة 7 مساءا حتى الساعة 6 صباح اليوم التالى.

مواعيد قطارات سكك حديد مصر:

أكدت هيئة السكة الحديد أنها تعمل على جدول التشغيل الجديد، لتوفير أكبر عدد من الرحلات في فترة ما قبل الحظر يوميا، لتسمح بنقل أكبر عدد إلى محافظاتهم وفور الانتهاء منه سيتم رفعه إلى وزير النقل لاعتماده وإعلانه، بما يضمن سلامه الركاب، كما أشارت إلى أن الرحلات التي سبق حجزها من قبل الركاب في مواعيد الحجز سيتم إيقافها واسترجاع حجزها من قبل المواطنين.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء فرض حظر التجول على جميع محافظات الجمهورية، ابتداء من صباح الغد على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أهم قرارات مجلس الوزارء لمواجهة تفشي فيروس كورونا:


- حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا.

- إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة.

- غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.

- تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

- مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

- مد تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين.

- تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين.

- يستثنى من قرارات حظر حركة المواطنين الأطباء والصحفيين والإعلاميين.

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