مليون جنيه من «التعاونى الزراعى» لمكافحة كورونا

وافق ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، على التبرع بمبلغ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر؛ حرصًا من الاتحاد على دعم الدولة والوقوف بجانب المصريين المتضررين من وباء فيروس «كورونا» المستجد والذي ضرب جميع دول العالم.أضاف ممدوح، في تصريحات الثلاثاء، أن الاتحاد سيُشارك في حملات توعية بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وكذلك تعليق أنشطته المختلفة، ووقف التعامل في إطار حرص الدولة على محاصرة الفيروس.