أمريكا تسجل 600 حالة وفاة و50 ألف إصابة بكورونا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن 600 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإصابة 50 ألف آخرين.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، إنه يرغب في رفع القيود على الحركة بحلول 12 إبريل قبل عيد الفصح، لافتًا إلى أنه سيتم فتح البلاد قريبا وبشكل تدريجي.