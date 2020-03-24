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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسماعيلية: لا تهاون في تطبيق حظر التجوال

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:45 م
محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
مصطفى دياب
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أكد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على حتمية الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، وكذا حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق العامة والخاصة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الاصابة بفيروس " كورونا " المستجد.

كما أعلن عن غلق كافة المحلات التجارية والحرفية بما في ذلك محلات السلع والمراكز التجارية والمولات يوميا من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق ٢٥ مارس، كما تغلق كليا جميع المحلات والأنشطة التجارية بمختلف أشكالها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوعين ولمدة أسبوعين وذلك لمنع التجمعات الجماهرية ولا يسري ذلك الغلق سواءا كليا أو جزئيا على المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات.

كما يستمر غلق جميع المقاهي والكافتريات والملاهي والنواد الليلية والصالات الرياضية والشعبية والحضانات وقاعات الأفراح ودور المناسبات والأسواق الأسبوعية وغيرها من الأماكن التى تشكل تجمعات جماهيرية بها من تاريخ صدور هذا القرار.

كما أكد محافظ الإسماعيلية على تعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات والمنشآت الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور بنطاق المحافظة بما في ذلك الشهر العقاري والجوازات والمرور والسجل المدنى ولا يسر ذلك التعليق على المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة المختصة بالمواليد والوفيات.

كما أكد المحافظ تعليق الدراسة بجميع المدارس بكافة مراحلها والجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية بنطاق المحافظة وتوابعها مع استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض عدد العاملين بالجهات الحكومية وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، مشددًا على جميع المختصين بالجهات الحكومية وأصحاب الشركات والمحلات التجارية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للمبانى والمنشآت.

وأشار محافظ الإسماعيلية الى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام فى تكثيف حملاتها التوعوية للمواطنين لاستكمال خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات لفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة وصحة المواطنين مع تطبيق القانون على المخالفين وتطبيق الغرامة التى تصل إلى أربعة آلاف جنيه أو الحبس مع عدم الإخلال بأي عقوبه أشد قد تنص عليها أي قوانين أخري بالدولة.

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