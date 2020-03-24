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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطري الأقصر» تواصل أعمال تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:44 م
بيطري الأقصر
بيطري الأقصر
هدى الأمير
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أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية والحيوية على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير شوارع مناطق شرق السكة الحديدية والسوق ومواقف السيارات الأجرة وكوبري أبو الجود ومبنى قصر الثقافة بمدينة الأقصر، كما تم تعقيم عدد من المنشآت الحيوية بمدن إسنا وأرمنت تضمنت مجالس المدن والمجالس القروية.

مشيرا إلى أن أعمال التطهير تتم من خلال عشر سيارات رش سعة 5 طن مياه لكل سيارة وعدد خمس مواتير سعة 500 لتر وعدد 15 موتور محمول على الأكتاف.

جاء ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

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