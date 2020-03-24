ضياء رشوان يخاطب الداخلية لتنسيق عمل الصحفيين وقت الحظر

قال محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن نقيب الصحفيين ضياء رشوان سيخاطب اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، للتأكيد على استثناء الصحفيين من حظر التجوال طالما يحمل كارنيه عضوية النقابة دون التقيد بأن يكون الكارنيه لعام ٢٠٢٠ فليس هناك وقت لاستخراج كارنيه هذا العام لمن لم يستخرجه من الزملاء في ظل غلق النقابة، ورفض التجمعات حفاظا على صحة الجميع.وأضاف شبانة أنه بالنسبة للزملاء غير المعينين فيجب أن يحمل كارنيه المؤسسة، وكذلك خطاب من المؤسسة موجه لمن يهمه الأمر لتسهيل مهمته.وأضاف شبانة أن نقيب الصحفيين ومجلس النقابة يهتمون بالموظفين والعمال بالمؤسسات الصحفية الذين تنتهي أعمالهم وقت الحظر كعمال المطابع مثلا والتوزيع وسيحملون كارنيه المؤسسة وخطابا مختوما بخاتم مؤسسته.وأنهى شبانة تصريحاته أنه يجب على كل الزملاء الصحفيين التعاون مع أجهزة الدولة فى هذه الفترة الحرجة مع تفهم أجهزة الدولة لطبيعة العمل الصحفى، وتواجد الزملاء الصحفيين بالشارع لنقل الصورة كاملة للمواطنين.