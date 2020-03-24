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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على 5 ملاك محلات شهيرة بمدينة نصر لمخالفتهم قرار الإغلاق

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:41 م
القبض
القبض
هدير مصطفي
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير المباحث، عدة حملات مكثفة بشوارع القاهرة، وذلك ضمن الحملات المستمرة لحماية المواطنين من فيروس كورونا، لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإغلاق جميع المحلات والمقاهي بدءا من الساعة السابعة مساء.

وتمكنت قوات الأمن التابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول، من القبض على ٥ ملاك لمحلات شهيرة "بلاي ستشن، ٢ كافيه، ديزاينر للمطابخ" بمنطقة عباس العقاد لمخالفتهم القوانين، وفتح المحلات في وقت الحظر وعدم منع التجمعات، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وعلى الفور تم القبض عليهم وإخراج المواطنين، وتم إغلاق المحلات وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق‪.‬

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