العراق يسجل 27 حالة وفاة و316 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، ارتفاع أعداد حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت عن إحصائية بأعداد حالات الشفاء.وذكر بيان للوزارة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفعت إلى 316 حالة، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة أمس الإثنين، مبينًا أن حالات الوفاة بلغت 27 حالة بعد تسجيل 3 وفيات خلال الفترة نفسها، وأشارت إلى أن 75 حالة أخرى تماثلت للشفاء.