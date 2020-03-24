الكنيسة الكاثوليكية تبث القداس الإلهي من مطرانية الكلدان بالقاهرة

بثت صفحة المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ صلاة القداس الإلهي الثلاثاء الرابع من الصوم الكبير؛ من مقر مطرانية الكلدان بالقاهرة.جاء ذلك تزامنًا مع قرارات الكنيسة الكاثوليكية بمصر بتعليق الأنشطة بها واقتصار القداسات على الكهنة والشمامسة.وقال الأنبا باخوم النائب البجريريكي لشؤون الإيبارشبة البطريركيّة للأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة قررت برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، تعليق الاحتفال مع الشعب في القداسات الإلهية، لافتا إلى أن تلك المستجدات مؤقتة لحين إشعار آخر ولن تكون دائمة.