إسرائيل تسجل ثالث حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تسجيل ثالث حالة وفاة لديها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» داخل مستشفى «هداسا عين كارم» في مدينة القدس المحتلة.وأوضحت «صحة الاحتلال» أن حالة الوفاة لإسرائيلي يبلغ من العمر 87 عامًا، وكان يعاني من مرض أخر، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وتعد هذه حالة الوفاة الثانية بكورونا التي يتم تسجيلها، اليوم الثلاثاء، فيما تم تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس يوم الجمعة الماضية.وأعلنت صحة الاحتلال، صباح اليوم، تسجيل 214 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليرتفع عدد إجمالي المصابين لديها إلى 1656.وحذر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم الليكود، من أنه يمكن أن يرتفع عدد المصابين لنحو مليون شخص داخل تل أبيب، و10 آلاف حالة وفاة جراء كورونا، حال عدم السيطرة على انتشاره حاليًا.وقرر خلال مشاورات هاتفية مع الوزراء، تعطيل عمل المواصلات العامة، وفرض إجراءات الإغلاق الشامل على كل الأماكن التجارية، باستثناء محال بيع المنتجات الغذائية والصيدليات، وتعزيز قوة الشرطة لفرض قيود على حركة الإسرائيليين، وتحديد الحالات التي يمكن فيها الخروج من المنزل.