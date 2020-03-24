باحث سياسي يكشف سر مواجهة روسيا لوباء كورونا

قال الكاتب والباحث السياسي عماد الطفيلي، أن روسيا اتخذت عدة إجراءات احترازية بعد اكتشاف الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد في ٢٨ فبراير الماضي.وأضاف «الطفيلي» في تصريحات لـ«الدستور» أن السلطات الروسية تحركت بسرعة وبشكل ممنهج، حيث أسست الحكومة مركزا لتنسيق مراقبة الوضع كورونا ومكافحته، وفُرض حجر صحي أسبوعين على كل الوافدين.وأكد أن وزارة الرياضة والشباب علقت الأنشطة الرياضية على الأراضي الروسية وفي الخارج، وشددت وزارة الدفاع الروسية اجراءاتها لحماية أفراد القوات المسلحة وألغت كل البعثات العسكرية من وإلى الخارج، ومنعت اجازات الجنود، وقلصت الرحلات الجوية، وحولت الجامعات والمدارس إلى أسلوب الدراسة عن بعد (أون لاين) بعد تعليق التعليم في مدارس العاصمة حتى ١٢ إبريل المقبل.ولفت إلى أن الحكومة الروسية وجهت أرباب العمل إلى تقليص عدد الموظفين الذين يعملون في المكاتب، وشجعت على الانتقال إلى العمل عن بعد.وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الإجراءات، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أن بلاده ليست بمنأى عن تداعيات وباء كورونا العالمي.