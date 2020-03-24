ياسر قورة: قرار فرض حظر التجوال يقلل من فرص الإصابة بكورونا

أشاد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، بقرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة من الساعة 7 مساء الي السادسة صباحا، مشيرا إلى أنه قرار إيجابي لتحجيم حركة المواطنين بالشوارع، خاصة في ظل استخفاف البعض بخطورة وباء فيروس "كورونا" والذي يستوجب تدخل سريع من قبل الدولة لمواجهة انتشاره.وأوضح قورة، في بيان له، أن الدولة قامت بإجراءات صارمة لمواجهة انتشار الفيروس، وتقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين، منوها أن هذا القرار سيكون له آثاره الإيجابية لتقليل نزول المواطنين بالشوارع، ومنع وجود أي تجمعات قد تزيد من فرص الإصابة والعدوى.ولفت المهندس ياسر قورة، إلى أن عدم التزام المواطنين بالبقاء فى المنازل يشكل كارثة حقيقية، وعدم الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة جعلت هناك فرصة لزيادة الإصابة بالفيروس الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط أكثر حزمًا للمواطنين المخالفين والغير ملتزمين بإجراءات الدولة.وأضاف أن كلمة السر للقضاء على وباء الكورونا هو الالتزام بالجلوس في المنازل وتنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، والالتزام بكافة القرارات الصادرة فى هذا الشأن لمنع انتشار الفيروس، للابتعاد عن مصير بعض الدول التى لم يلتزم المواطنين فيها بالتعليمات الحكومية.