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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المحامين يرد على مطالبات تعليق جميع جلسات المحاكم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:14 م
رجائي عطية
رجائي عطية
الحسين عبيد و محمد جعفر
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رد المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، على طلب المحامين والمحاميات أن يجري بعض الاتصالات بهدف تعميم تعليق جميع جلسات المحاكم وتعليق العمل الإداري بالمحاكم، وكذا مد مواعيد الطعون والدعاوى والاستئنافات.

وأكد في تصريحات له، أنه لا يمكن تعليق جميع الجلسات فهناك حالات عاجلة لا يمكن تأجيلها كمعارضة المحبوس احتياطيا في أمر حبسه أو عرض حالات التجديد التي تسقط إن لم تعرض في موعدها.

وأشار إلى أن تعليق العمل الإداري مستحيل والا أضيرت جميع الحقوق التي ألمحت إلى بعضها ولكن يمكن فقط تخفيض العمل الاداري وليس وقفه كليةً.

وعلق: لا يمكن لأي سلطة مهما علت أن تمد المواعيد لأن ذلك يضر بحقوق الأطراف المقابلة كالمدعى عليه والمستأنف ضده والمطعون ضده وهو مالا يملكه أحد؛ لذلك كان استمرار العمل الإداري ضرورة حتى لا تفوت المواعيد على أحد.

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