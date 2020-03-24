ارتفاع عدد وفيات كورونا فى بريطانيا لـ422

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد إلى 422 شخصًا بعد تسجيل 87 حالة وفاة جديدة، حسب ما أوردت "سكاي نيوز" الفضائية في نبأ عاجل.وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت إدارة السجون ببريطانيا، إصابة 13 نزيلًا و12 حارسًا بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن عزل 4000 موظف لأنفسهم اختياريًا.فيما أعلنت بريطانيا عن افتتاح مستشفى مؤقت الأسبوع المقبل تستوعب ألفي مريض بفيروس كورونا.