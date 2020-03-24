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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة تشيد بقرارات «الوزراء»: تصب في مصلحة مكافحة «كورونا»

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:56 م
فايقة فهيم
فايقة فهيم
إسلام نصير
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أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، بشأن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، مشيرة إلى أن هذه القرارات تصب في مصلحة مكافحة الفيروس، وحماية صحة الشعب المصري، واستكمال تنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها في الوقت الحالي.

وشددت فهيم، في بيان لها، على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين والمتهاونين في تنفيذ القرارات، مشيرة إلى أن هناك عدد من التجاوزات تصدر من قبل البعض يستلزم الرد عليها بحزم لمواجهة هذا الفيروس.

ولفتت إلى أهمية قرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والنوادي الليلية وكل المحلات التي تقدم أنشطة التسلية، لمنع أي تجمعات بين المواطنين.

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