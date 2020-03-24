شادية الجمل: قرارات الحكومة بشأن مواجهة كورونا صارمة

قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، إن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" جاءت صارمة بعد حالة اللامبالاة التي ظهرت من قبل بعض المواطنين في مواجهة تلك الأزمة الراهنة.وأضافت شادية، في بيان، أن الدولة المصرية منذ إعلان انتشار فيروس "كورونا" عالميًا وهي من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهته، مُؤكدًة أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مُعلنة أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها أيضًا إذا تدهور الأمر، مُتمنية ألا نصل إلى تلك المرحلة لأنها ستكون صعبة وهو ما يستلزم من الجميع بما يقع عليه من مسئولية تجاه أسرته ودولته، مُذكرة أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات التي يمكن أن يتم اتخاذها للحفاظ على سلامة المواطنين.وطالبت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، المصريين بالالتزام لكافة القرارات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على سلامة بلادنا.وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحا اعتبارًا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص في نفس الفترة، بالإضافة إلى غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.