رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرارات جديدة من الصحة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:52 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من القرارات، على خلفية قرارات رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ضمن الخطة الاحترازية للتصدى لفيروس الكورونا، حيث عقدت الدكتورة هالة وزير الصحة والسكان صباح اليوم اجتماعا بمديري المديريات عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وتم التعميم على كافة المديريات والهيئات التابعة واتخاذ عدد من القرارات والتى سيتم تطبيقها بدءًا من صباح الخميس ٢٦ مارس.

وأضافت: أن تلك القرارات تشمل إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهري المتكرر من عيادات التأمين على أن يتم الصرف مجمع لمدة ٣ أشهر، وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات اللازمة.

كما تضمنت اقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزي على استقبال الحالات الطارئة، وإغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات ونقلها إلى مراكز ووحدات طب الأسرة طبقا للخطة الموضوعة من كل مديرية.

وأوضحت أنه سيتم تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط "الباطنة العامة - الأطفال - أمراض النسا والتوليد - الجراحة العامة - جراحة العظام " بالمراكز والوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات وأطقم الوحدات الصحية.

كما تضمنت تدريب كافة أطباء الباطنة العامة على التدريب داخل المستشفيات على العمل داخل العناية المركزة بواسطة أطباء الرعاية المتواجدين، وجار العمل على توفير تدريبات أونلاين لهم خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت إلى تعديل كافة الجداول لتناسب مواعيد الحظر المقررة طبقا لما يراه مناسبًا مديرو المستشفيات بالتعاون مع فريق العمل داخل المستشفى، يتم تحويل أماكن العيادات الخارجية بكافة المستشفيات لدعم العيادات الخارجية.

كما يتم تكليف الأخصائي الاجتماعي بالمستشفيات لتوجيه المواطنين وإرشادهم للبقاء في المنازل حال عدم الضرورة للكشف، مع التزام مديريات الشئون الصحية بتوفير جميع مستلزمات التشغيل ومكافحة العدوى للعيادات بالمراكز والوحدات.

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

رئيس الوزراء يعلن قرارًا بحظر التجوال من 7 مساءً لـ6 صباحًا

وزير الإعلام يعلن استثناء فئتين من قرار حظر التجوال (فيديو)

الصور

image description

استكمال تعقيم المنشآت بمدينة الأقصر (صور)

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

الأكثر قراءة

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

قرارات جديدة من الصحة لمواجهة كورونا

رئيس الوزراء يعلن قرارًا بحظر التجوال من 7 مساءً لـ6 صباحًا

وزير الإعلام يعلن استثناء فئتين من قرار حظر التجوال (فيديو)

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

اعترافات تحية كاريوكا عن حروب مصر.. وتفاصيل مشاركتها في النكسة وأكتوبر

حكاية كاتب شهير أنقذ عبدالناصر من الاغتيال رغم سجنه مرتين

نجم الساعة

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

منوعات

السماح لـ5 أشخاص فقط بحضور حفلات الزفاف بأستراليا لاحتواء كورونا

بعد انتشار كورونا.. دار الملائكة: «نحتاج تبرعات لرعاية الأطفال»

شركات ألمانية تتبرع بـ839 ألف دولار لـ كوريا الجنوبية لمواجهة كورونا

خلطات زمان.. حكايات الأمهات مع مواجهة الأوبئة (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
سيد عبدالقادر
٣٣٦ ساعة من العزلة
لواء.حمدى البطران
كان السادات بطلًا
القس. رفعت فكرى
حقيقة الحياة
المزيد

الثقافة

بعد قرار الحظر.. تعديل مواعيد العمل بـ«الناشرين المصريين»

بسبب «كورونا».. إغلاق فروع المعهد الفرنسى بمصر حتى 15 إبريل

الأعلى للثقافة ينظم حلقات أونلاين بعنوان «اقرأ معانا»

محمود خيرالله: حرصت على قراءة «رأسمالية الكوارث» أثناء عزلتي