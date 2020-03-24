قرارات جديدة من الصحة لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من القرارات، على خلفية قرارات رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ضمن الخطة الاحترازية للتصدى لفيروس الكورونا، حيث عقدت الدكتورة هالة وزير الصحة والسكان صباح اليوم اجتماعا بمديري المديريات عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وتم التعميم على كافة المديريات والهيئات التابعة واتخاذ عدد من القرارات والتى سيتم تطبيقها بدءًا من صباح الخميس ٢٦ مارس.وأضافت: أن تلك القرارات تشمل إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهري المتكرر من عيادات التأمين على أن يتم الصرف مجمع لمدة ٣ أشهر، وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات اللازمة.كما تضمنت اقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزي على استقبال الحالات الطارئة، وإغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات ونقلها إلى مراكز ووحدات طب الأسرة طبقا للخطة الموضوعة من كل مديرية.وأوضحت أنه سيتم تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط "الباطنة العامة - الأطفال - أمراض النسا والتوليد - الجراحة العامة - جراحة العظام " بالمراكز والوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات وأطقم الوحدات الصحية.كما تضمنت تدريب كافة أطباء الباطنة العامة على التدريب داخل المستشفيات على العمل داخل العناية المركزة بواسطة أطباء الرعاية المتواجدين، وجار العمل على توفير تدريبات أونلاين لهم خلال الأيام القليلة القادمة.وأشارت إلى تعديل كافة الجداول لتناسب مواعيد الحظر المقررة طبقا لما يراه مناسبًا مديرو المستشفيات بالتعاون مع فريق العمل داخل المستشفى، يتم تحويل أماكن العيادات الخارجية بكافة المستشفيات لدعم العيادات الخارجية.كما يتم تكليف الأخصائي الاجتماعي بالمستشفيات لتوجيه المواطنين وإرشادهم للبقاء في المنازل حال عدم الضرورة للكشف، مع التزام مديريات الشئون الصحية بتوفير جميع مستلزمات التشغيل ومكافحة العدوى للعيادات بالمراكز والوحدات.