الوفد: تأجيل الحجز الإداري على المتعثرين بالسياحة يدعم آلاف العاملين

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن توجه الحكومة نحو تأجيل الحجز الإداري على كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام، خطوة إيجابية تمنح الحياة لعشرات من رجال السياحة وآلاف العمال في ظل الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد وتأثر الجميع به وخاصة قطاع السياحة.وشددت أمل رمزي، في بيان، اليوم، على أهمية تواصل وزارات الدولة المختلفة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها التعامل بجدية وحزم وسرعة مع أي مشكلات من شأنها إحداث أزمة داخل أي قطاع من قطاعات الدولة المختلفة.وطالبت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، وزارة السياحة والآثار بإعداد قائمة دقيقة بعدد المتعثرين الذين لم يتم حتى الآن وقف الحجز الإداري عليهم، تمهيدا للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لوقف إجراءات الحجز الإداري عليهم حماية لهم ومراعاة لظروفهم.وأوضحت أن اجتماع وزيرا السياحة والآثار والتنمية المحلية ناقش بعض الشكاوى الخاصة بإصدار الإدارات المحلية تراخيص لبعض الكيانات غير الشرعية لتقديم الأنشطة الخاصة بقطاع السياحة سواء كانت خدمات سياحية أو غوص أوسفارى.وأشارت إلى أهمية وضع ضوابط صحية مشددة في الكافتيريات والمطاعم السياحية بالمحافظات السياحية للحفاظ على سمعة مصر السياحية وعدم حدوث أى مشاكل صحية، فضلًا عن ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية للحفاظ على النظافة العامة ومنع انتشار الفيروسات.