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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: الانتهاء من أعمال تطوير شاطئ روميل استعدادا لموسم الصيف

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:50 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال تطوير شاطئ روميل التي يجرى تنفيذها حاليا استعدادا لموسم الصيف.

وأوضح المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بمطروح، أن أعمال التطوير جاري تنفيذها بالشاطئ من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، بما يليق بالمنطقة السياحية من إعادة تطوير كافتيريات وخزان ودورات مياه وتبطين اللسان بالشاطى، مع مقترح إقامة جسر وصولا إلى اللسان يمر أسفله مجرى وسريان مياه البحر إلى البحيرة لتجديد المياه، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال منتصف أبريل المقبل.

ووجه محافظ مطروح، بسرعة أعمال التنفيذ والانتهاء في الوقت المحدد استعدادا لموسم الصيف السياحي، كما تفقد المحافظ، يرافقة الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس دراة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، منطقة باب البحر، لمتابعة أعمال توصيل شبكة الصرف الصحي، للبدء في تمهيد الشارع والبدء في أعمال الرصف.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمطروح، أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ بيارات شبكة الصرف بالشارع والاستعداد لتسليم الشارع لأعمال الرصف بدء من الخميس المقبل.

كما تابع محافظ مطروح، مع رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، خطة أعمال رصف عدد من الشوارع الفرعية بداية من الإمام مالك وحتى منطقة السواني ضمن خطة الرصف التي أعدها مجلس المدينة، لعدد من المناطق، موجها بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف وإعادة الشوارع إلى المظهر الحضاري والتيسير على المواطنين.
محافظ مطروح: الانتهاء من أعمال تطوير شاطئ روميل استعدادا لموسم الصيف
محافظ مطروح: الانتهاء من أعمال تطوير شاطئ روميل استعدادا لموسم الصيف
محافظ مطروح: الانتهاء من أعمال تطوير شاطئ روميل استعدادا لموسم الصيف
محافظ مطروح: الانتهاء من أعمال تطوير شاطئ روميل استعدادا لموسم الصيف
محافظ مطروح: الانتهاء من أعمال تطوير شاطئ روميل استعدادا لموسم الصيف
محافظ مطروح: الانتهاء من أعمال تطوير شاطئ روميل استعدادا لموسم الصيف
محافظ مطروح: الانتهاء من أعمال تطوير شاطئ روميل استعدادا لموسم الصيف
محافظ مطروح: الانتهاء من أعمال تطوير شاطئ روميل استعدادا لموسم الصيف

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