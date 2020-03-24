«اتصالات الجزائر» تنفى قطع خدمات الإنترنت

نفت شركة اتصالات الجزائر (حكومية)، اليوم، شائعات قطع خدمات الإنترنت.وقالت الشركة في بيان لها، اليوم، إنه خلافًا لما أعلنته وتداولته بعض وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، حول قطع مفترض للانترنت على المستوى الوطني، تكذب اتصالات الجزائر مثل هذا الخبر وتطمئن عملاءها بعدم برمجة أي قطع.وأضاف البيان: «نطلب من جميع الجزائريين التحلي بروح التضامن والتعاون؛ لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر والعالم أجمع بسبب انتشار وباء كورونا وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة».