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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الجندى يوجه رسالة للخائفين من الموت بـ«كورونا»

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:42 م
خالد الجندي
خالد الجندي
أحلام عبدالرحمن
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وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة للخائفين من الموت بفيروس كورونا.

وقال الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "dmc":"اللي خايفين من الموت، أقول لهم لكل أجل كتاب، لا أحد يموت قبل ميعاده، لكن ربنا هيحاسبنا على الأسباب وليس النتائج".

وأردف: "ربنا هيحاسبنا احتطنا وأخذنا بالأسباب أم لا، سيحاسبنا سواء اتبعنا التعليمات أم لا".

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن خلال مؤتمر صحفي، عدة قرارات اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي:

1- حظر التجول اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا اعتبارًا من الأربعاء لمدة أسبوعين.

2- توقف جميع وسائل المواصلات في نفس الفترة.

3- غلق جميع المحلات التجارية من الخامسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا والغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

4- تعليق الدراسة لمدة أسبوعين أخريين اعتبارًا من الأربعاء.

5- غلق جميع المقاهي والكافيتيريات والأنشطة الثقافية غلق كامل.

6- غلق جميع المطاعم والاقتصار على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.

7- تعليق جميع خدمات الشهر العقاري والمرور وهكذا طوال هذه المدة ويستثنى من القرار مكاتب الصحة.

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