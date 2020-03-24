«صحة الدقهلية»: شفاء 5 من مصابى كورونا بالمحافظة

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شفاء 5 حالات من مصابى كورونا من أبناء الدقهلية وخروجهم من مستشفى العزل بالإسماعيلية، وهم 4 من أسرة أحمد على عامر ابن مركز بلقاس، والذى سبق أن توفى بسبب الفيروس، والحالة الخامسة نجلة إحدى المصابات من مدينة المنصورة.وأضاف وكيل الوزارة، أن الخمس حالات زوج أخت المتوفى أحمد عامر وزوجته واثنين من أبنائه وأسماء محمد مصطفى المنشاوى، والتى مازالت والدتها وأشقاؤها يعالجون فى العزل، مشيرا إلى أن الحالات المتبقية فى العزل هم 14 حالة فقط ما زالوا فى مرحلة العلاج، مطمئنًا الجميع بأنهم يستجيبون للعلاج ويتماثلون للشفاء وسيتم خروجهم قريبا.وطالب وكيل الوزارة جميع المواطنين بضرورة الالتزام التام بالبقاء في المنازل حماية لهم ولذويهم، وأيضا الالتزام بتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد "إحمى نفسك وإلزم بيتك"، مشيرا إلى أنه سبق أن تم سحب أكثر من 1500 عينة من المخالطين والمشتبه بإصابتهم بالفيروس وجاءت نتيجتهم جميعا سلبية.