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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الوزراء السودانى»: نسعى لتأمين احتياجاتنا من المشتقات البترولية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:40 م
حمدوك
حمدوك
أ ش أ
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بحث مجلس الوزراء السوداني الوضع الاقتصادي، واستعرض تقريرا من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي، حول رصد الموارد المالية لتوفير السلع الاستراتيجية.

وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، إن وزير المالية أشار إلى التعاقد على شراء كميات كافية من الجازولين والبنزين لتأمين احتياجات السودان من المشتقات البترولية حتى نهاية شهر يونيو القادم.

وأضاف صالح، أن التقرير أشار إلى أن الموقف مطمئن بشأن القمح، حيث تم التعاقد مع شركة مطاحن لتوفير 45 ألف طن، كما تم التعاقد مع برنامج الغذاء العالمي لتوفير 200 ألف طن.. لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج المحلي من القمح إلى حوالي مليون طن.

وأوضح صالح، أن مجلس الوزراء السوداني، استمع إلى تقرير من وزير الصحة الدكتور أكرم التوم، حول آخر التطورات الصحية، بخصوص مواجهة فيروس كورونا، مشيدا بكل أجهزة الدولة وتعاونها مع الوزارة في التصدي لهذا الوباء، من خلال زيادة مراكز العزل الصحي، واستكمال بعض المتطلبات وتوفير المعدات الصحية والطيبة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة استلمت أمس، حزمة المساعدات التي قدمها الملياردير الصيني جاك ما، للدول الإفريقية للمساعدة في التصدي لوباء كورونا، ووضعت الوزارة خطة لتوزيع هذه المعينات للولايات خاصة الولايات التي توجد بها معابر.

وذكر فيصل، أن هناك 3 حالات لسودانيين مصابين بفيروس كورونا خارج السودان، منهم 2 بدولة الإمارات العربية، وحالة في السعودية، لافتا إلى أن الحالات الثلاث تجد رعاية طبية جيدة.

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