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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إغلاق مقر نقابة المحامين حتى 2 إبريل بسبب «كورونا»

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:39 م
رجائى عطية
رجائى عطية
الحسين عبيد و محمد جعفر
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أعلن نقيب المحامين، رجائى عطية، غلق النقابة حتى يوم الخميس الموافق 2 إبريل المقبل، كإجراء احترازي بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكان النقيب العام استطلع رأى المحامين، أمس الاثنين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول قرار غلق النقابة لمدة أسبوعين.

وقال عطية، إن استطلاع الرأي يأتي من منطلق وعده لجموع محامي مصر منذ بداية ترشحه للانتخابات بأن تكون الأمور كلها ديمقراطية، مشيرا إلى أن هناك شبه إجماع بين المحامين على غلق النقابة، كإجراء احترازى فى مواجهة فيروس كورونا.

وكان نقيب المحامين، كتب فى منشوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء أمس: "الزميلات والزملاء الأعزاء، ظهرت حالات كورونا بين بعض الزملاء، فهل ترون غلق النقابة أسبوعين للوقاية؟".

يأتي ذلك تماشيا مع سياسات الدولة، وما تقضيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميا يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم.

وحرصت نقابة المحامين، خلال اليومين الماضيين على تطهير وتعقيم مقر النقابة العامة بالقاهرة، حرصًا على سلامة المترددين عليها والعاملين بها.

فيما أعلنت النقابة استمرار تفعيل خدمة استخراج خطابات العلاج للأعضاء من مقر إدارة العلاج بعمارة فيزر بجوار النقابة العامة، وبنادي المحامين النهري بالمعادي.

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