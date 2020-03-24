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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نبيلة عبيد فى ورطة بسبب «كورونا»

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:38 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
محمد مجدي
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انتهت الفنانة نبيلة عبيد، من تصوير حوالي نصف مشاهد مسلسلها الرمضاني "سكر زيادة"، وذلك قبل توقف تصوير العمل الذي يصور في لبنان هذه الفترة، وذلك بأمر من الحكومة اللبنانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعيش الفنانة الكبيرة هذه الفترة في ورطة، حيث إنها لا تستطيع العودة للقاهرة بسبب وقف حركة الطيران، ولا تستطيع التصوير، بسبب عمليات الحد من انتشار فيروس كورونا.

العمل مأخوذ من فورمات أمريكي وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، وغيرهم.

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