محامين القاهرة: توفير المستلزمات الطبية وتطهير الاستراحات بالمحاكم

أعلنت نقابة محامي جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن توفيرها الأعداد والكميات اللازمة من الكمامات والقفازات الطبية.وقال حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، إن القفازات الطبية والكمامات التي وفرتها الفرعية توجد باستراحات المحامين بالمحاكم المختلفة، مثل محكمة زينهم، ومحكمة عابدين، ودار القضاء العالي، مشيرا إلى أن ذلك جاء تماشيا مع الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا.وأوضح "أمين"، أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لتطهير غرف المحامين بجنوب القاهرة، وذلك وفق لأعلى مستويات الجودة في مساءلة التطهير.وأضاف نقيب الفرعية، أن البعض من المحامين متضررين من الأوضاع الحالية، وتعليق العمل بالمحاكم، مشيرا إلى أنهم بصدد بحث الحالات الأكثر احتياجا من المحامين، حتى يتسنى لهم اتخاذ اللازم حيالها.