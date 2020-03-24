«الصيادلة» توجه التحية لأعضائها وتؤكد مساندتها لهم

تقدمت النقابة العامة للصيادلة بالتحية والتقدير للصيادلة الشرفاء الذين يؤدون عملهم بإخلاص وتفانٍ في الصيدليات العامة والخاصة وبالمستشفيات والمراكز الطبية، في ظل الظروف الطارئة التي تتعرض لها البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.وأضافت النقابة في بيان لها، أن الصيادلة يبذلون كافة الجهود ويتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا كل في نطاق عمله، مؤكدة دعمها لهم ومساندتهم في تأدية دورهم الوطني في تقديم الخدمة الصحية لكافة المواطنين.كانت النقابة العامة للصيادلة، قد نعت أمس الصيدلي محمود صبري صاحب صيدلية الفردوس بالإسكندرية، إثر إصابته بفيروس كورونا أثناء تادية عمله.