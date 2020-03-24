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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تدمر 448 فدانا مزروعة بـ«البانجو والخشخاش» في سيناء

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:35 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
الدستور
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نظمت القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بمناطق وسط وجنوب سيناء، فى إطار التعاون مع وزارة الداخلية فى تأميـن الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصرى من مخاطر الإدمان، وتضييق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم.

شارك فى تنفيذ الحملة عناصر من قوات حرس الحدود، وقوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميدانى والشرطة المدنية، بالتعاون مع القوات الجوية لاكتشاف وإزالة مئات المزارع من نباتات الخشخاش والقنب الهندى بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة، والمناطق التـى يصعب الوصول إليها نظرًا لطبيعتها الطبوغرافية بكل من أودية سانت كاترين والندية والأخضر والآبار ومطاخة وسلاف ومعين ووادى فيران وسهب وسعال ووادى الشيخ.

وأسفرت نتائج الحملة عن إكتشاف وتدمير 43 مزرعة لنبات البانجو المخدر بإجمالي مساحة 32 فدانا و513 مزرعة لنبات الخشخاش بإجمالى 416 فدانا، وضبط 28،5 طن من مادة البانجو المخدرة و554 كيلوجرام لبذور البانجو، وضبط 408 كيلو جرام من بذور الخشخاش و49 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة و479 كيلوجرام من بودرة الحشيش المخدرة، ضبط 9 مصنع لصناعة وتدوير الحشيش يحتوى على 4 ميزان حساس لقياس أوزان المواد المخدرة، و7 مكبس حشيش و77 فورمة حشيش، و41 كيلوجرام شمع، و4 ماكينة فرم حشيش، وضبط دراجة نارية دون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التنقل بين المهربين.

يأتي ذلك بالتزامن مع إحكام السيطرة لقوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة مما أسفر عن ضبط كميات هائلة من العقاقير والمواد المخدرة وإحباط دخولها إلى مصر، وما يمثله ذلك من تهديد بالغ الخطورة على أمن وسلامة أبناء الشعب المصرى.

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