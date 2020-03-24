وزير القوى العاملة: تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة ستقوم بتقديم خدماتها للمواطنين بشكل إلكتروني، حيث أوقفت استخراج شهادة القيد (كعب عمل) من مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بالمحافظات، واستبدل ذلك الإجراء بتفعيل استخراج "كعب العمل" المميكن عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وأيضا تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة الحرفة، وقياس مستوى المهارة.وأضاف الوزير، أنه سيتم أيضا تلقي تسجيل العمالة غير المنتظمة عن طريق الموقع، كما سيتم تلقي كافة الشكاوي من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية ١٦٥٢٨، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشكاوي الحكومية، وتعليق لافتات على باب المديريات بتوجيه المواطنين بتقديم أي شكاوي بشكل إلكتروني.وقامت الوزارة بتوزيع منشور على مديريات القوى العاملة بتلك القرارات، حصلت "الدستور" على نسخة منه.