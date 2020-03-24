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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوى العاملة: تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:34 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة ستقوم بتقديم خدماتها للمواطنين بشكل إلكتروني، حيث أوقفت استخراج شهادة القيد (كعب عمل) من مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بالمحافظات، واستبدل ذلك الإجراء بتفعيل استخراج "كعب العمل" المميكن عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وأيضا تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة الحرفة، وقياس مستوى المهارة.

وأضاف الوزير، أنه سيتم أيضا تلقي تسجيل العمالة غير المنتظمة عن طريق الموقع، كما سيتم تلقي كافة الشكاوي من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية  ١٦٥٢٨، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشكاوي الحكومية، وتعليق لافتات على باب المديريات بتوجيه المواطنين بتقديم أي شكاوي بشكل إلكتروني.

وقامت الوزارة بتوزيع منشور على مديريات القوى العاملة بتلك القرارات، حصلت "الدستور" على نسخة منه.

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