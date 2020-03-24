النائب العام يعلن إيقاف العمل بالنيابات المسائية بسبب حظر التجوال

أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم العمل داخل النيابات، عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراء حظر التجوال من الساعة الـ7 مساءً إلى الـ6 صباحًا لمدة 15 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص القرار بالآتي: "تقرر إلغاء العمل بالنيابات المسائية على مستوي الجمهورية والاكتفاء بالنيابة الصباحية حتي الخامسة مساءً، وتخفيض عدد أعضاء موظفي النيابات مع مراعاة أصحاب الظروف المرضية".

كما تقرر تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتًا وإحالة أعمالها للنيابة الكلية، ومراعاة أعمال قانون الطوارئ.