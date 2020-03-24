توفير 8 أطنان من الكلور لتطهير المنشآت الحكومية والمساجد في كفرالشيخ

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه جرى توزيع 8 أطنان من الكلور على القرى والمراكز والمدن بالمحافظة، لاستخدامها في أعمال الرش والتطهير التي تقوم بها أجهزة المحافظة للمنشآت الحكومية والمساجد والشوارع لمكافحة انتشار فيروس "كورونا " المستجد.ووجه المحافظ، في بيان له اليوم، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتطهير وتعقيم جميع المنشآت العامة والخاصة والمواصلات العامة، وأماكن التجمعات، ضمن خطة المحافظة لمُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.وأكد أن هذا الدعم يسهم في استمرار نجاح منظومة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس "كورونا " على أوسع نطاق، مشيرا إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة لتنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المحافظة وخاصة أعمال التطهير والتعقيم.