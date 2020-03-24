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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تؤكد أهمية التصدي الجماعي لفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:43 م
شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي
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أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، ضرورة بذل جهود جماعية للتصدي لوباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

وأعرب قريشي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، عن الحزن والأسى إزاء الوفيات التي سجلتها فرنسا بسبب هذا الفيروس.

وشكر وزير الخارجية الباكستاني- حسبما نقلت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، نظيره الفرنسي لتقديمه المساعدة الطبية في الوقت اللازم، وتوفير الرعاية لـ13 باكستانيًا أصيبوا بالفيروس، لافتًا إلى أن البلدان النامية واجهت صعوبات اقتصادية بسبب تفشي الفيروس.

وأشار لودريان إلى أنه سيبحث خلال قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها بعد غد الخميس، في جلسة عن بُعد، مسألة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية.

واتفق الطرفان على مواصلة العمليات التشاورية للتصدي لوباء كورونا وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

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