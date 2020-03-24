تونس تبحث حشد الدعم المالي وتوفير معونات صحية لمواجهة كورونا

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجيته نور الدين الري، دور الوزارة في هذه الفترة الصعبة والدقيقة من أجل تحقيق الأولويات الوطنية، خاصة في مجال حشد الدعم المالي لتونس، وتوفير المعونات الصحية لمجابهة جائحة كورونا.وذكرت الرئاسة التونسية، أن قيس سعيد، استقبل بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية، الذي أطلع الرئيس التونسي على الجهود التي قامت بها الوزارة من أجل استكمال عودة التونسيين غير المقيمين العالقين في عدة أماكن في العالم.وأضافت، أن الرئيس التونسي، أسدى تعليماته ببذل قصارى الجهد لاستكمال عمليات الإجلاء بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، مع الحرص على إلزام العائدين بالحجر الصحي فور وصولهمإلى تونس".وأشارت إلى أن اللقاء "تناول أيضا سبل تفعيل دور تونس على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة في ما يتعلق بالمبادرة التي أطلقها قيس سعيد، المتعلقة بدعوة الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها إلى تفعيل التضامن الدولي الدولي لمقاومة الجائحة وتداعياتها التي تتجاوز قدرات أي دولة في العالم".