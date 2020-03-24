رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كل في موضعه.. البابا تواضروس يدعو الأقباط للصلاة غدًا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:39 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
طباعة
دعا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كل المسيحيين كلًّا في موضعه، إلى الصلاة بالاشتراك مع كل كنائس العالم لأجل تدخل الله وحفظ بلادنا وكل العالم من أخطار وباء كورونا المستجد.

وتضمنت دعوة قداسة البابا أن يصلي الجميع في كل مكان، كل في بيته او عمله في تمام الثانية عشرة منتصف ظهر الغد (ساعة الصليب)، الصلاة الرَبِّيَة "أبانا الذي في السموات"، تليها طلبة "ارحمنا" التي تقال ضمن صلوات القداس الغريغوري بالكنيسة القبطية، والتي نصها:"شعبك وبيعتك يطلبون إليك وبك إلى الآب معك قائلين:ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا
ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا أنعم على شعبك بوحدانية القلب أعط طمأنينة للعالم ومزاجًا حسنًا للهواء"

كما دعا قداسته إلى أن تسبق هذه الصلاة المشتركة رفع كل إنسان قلبه لمدة خمس دقائق، بصلوات وتضرعات إلى الله ليتحنن على كل سكان الأرض، ويقدم البابا حاليًا عبر المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العاشرة صباحًا رسالة يومية تحوي تأملات في طلبة "ارحمنا يا الله ثم ارحمنا" بمناسبة الصوم الكبير.

وسوف يشارك قداسة البابا المصلين من المقر البابوي بالقاهرة وذلك عبر القنوات القبطية الأربعة، وأيضًا من على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الإفتاء» عن مسيرات الإسكندرية: دعوة خبيثة وحرام شرعًا

كتاب أخبار الزمان.. نبوءة إبراهيم بن سالوقيه عن كورونا ونهاية العالم

«التعليم»: دروس تليفزيونية لطلاب «3 ثانوى»

4 خطوات لتسجيل العمالة غير المنتظمة بموقع وزارة القوى العاملة 2020 (صور)

الصور

image description

استكمال تعقيم المنشآت بمدينة الأقصر (صور)

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن قرارًا بحظر التجوال من 7 مساءً لـ6 صباحًا

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

«المركزى» يعلن تعديل مواعيد العمل بالبنوك

وزير الإعلام يعلن استثناء فئتين من قرار حظر التجوال (فيديو)

إنفوجراف

image description

اقتصادي: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

اعترافات تحية كاريوكا عن حروب مصر.. وتفاصيل مشاركتها في النكسة وأكتوبر

حكاية كاتب شهير أنقذ عبدالناصر من الاغتيال رغم سجنه مرتين

نجم الساعة

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

منوعات

السماح لـ5 أشخاص فقط بحضور حفلات الزفاف بأستراليا لاحتواء كورونا

شركات ألمانية تتبرع بـ839 ألف دولار لـ كوريا الجنوبية لمواجهة كورونا

خلطات زمان.. حكايات الأمهات مع مواجهة الأوبئة (فيديو)

ليلى مقلد تطلق «حملة إيد علي إيد تساعد » للتوعية بسبل الوقاية من كورونا.. وتوزع وسائل الحماية والتعقيم على الفئات الأكثر احتياجا

مقالات الرأي
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
سيد عبدالقادر
٣٣٦ ساعة من العزلة
لواء.حمدى البطران
كان السادات بطلًا
القس. رفعت فكرى
حقيقة الحياة
المزيد

الثقافة

بسبب كورونا.. وقف إصدار أرقام الإيداع لكتب الناشرين

التنسيق الحضاري: مد فترة استلام أعمال مسابقة تراثي 5 للفنون البصرية

كتاب أخبار الزمان.. نبوءة إبراهيم بن سالوقيه عن كورونا ونهاية العالم

«متبعش الميه في حارة السقايين».. مفردات الحارة المصرية