4 مراحل لانتشار فيروس كورونا.. تعرف عليها

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

أعلن المختصون بشئون الصحة حول العالم وعلماء الأوبئة والفيروسات، أن هناك أربع مراحل يمر بها كل وباء أو فيروس في المنطقة الجغرافية الواحدة، وتختلف حدة هذه المراحل تبعًا للمنطقة التي تصل لها وتؤثر عليها، ويمكنك التعرف على هذه المراحل بحسب موقع "healthline" بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد.تبدأ بخلو البلد من الوباء وعدم تسجيل حالات مصابة، بجانب دخول أشخاص من الدول الموبوءة إلى المناطق الخالية.هي مرحلة مخالطة الرواد من البلاد الموبوءة للبلاد الخالية من الفيروس، في ظل أنه تكون الفترة الزمنية بين المرحلتين الأولى والثانية محدودة، بسبب خروج حالة أو أكثر عن سيطرة الجهة المسؤولة، ومخالطتها لبقية الأفراد لمجتمع آخر لا يوجد به إصابات، وتتسبب بنقل العدوى.وتعتبر هذه المرحلة من المراحل التي يمكن أن يتم السيطرة خلالها على انتشار فيروس كورونا، والحد منه من خلال تحديد المنطقة المتواجد بها مصابين، والحد من التجمعات.تعد من مراحل عدم السيطرة التي يحدث بها انتشار كبير، ويتم عادة تحديد هذه المرحلة عند تداول الفيروس بنشاط، وكذلك تختلف الاستراتيجية الصحية المتبعة، ويبدأ التحول من الكشف والرعاية الفردية إلى الجماعية، تلك المرحلة التي تمر بها بعض المناطق في هذه الأيام بتعاملها مع فيروس كورونا المستجد".وتتم مواجهة هذه المرحلة من خلال تحدى كبير لمواجهة وباء كورونا العالمي، وإذا استطاعت الحكومة أو البلد التي دخلت في المرحلة الثالثة التعامل مع هذه المرحلة بنجاح، يمكن تجنب الانتقال إلى المرحلة الرابعة بها.تأتي هذه المرحلة عندما ينتشر الوباء بكافة أنحاء البلد، وتخرج سيطرة الجهات المسئولة عن امكانية الحد من انتشاره، وتبدأ الدول في طلب المساعدة من بلاد أخرى، ويشير بعض العاملين في القطاعات الصحية إلى تدخل منظمة الصحة العالمية في هذه المرحلة وطلبها من الجهات القادرة على السيطرة وتقديم الدعم لمن فقدوا السيطرة.تلك الحالة تعيشها إيطاليا الأن بعد أن فقدت السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، على إثر تفشي الوباء بصورة سريعة بمختلف أنحاء البلاد، وعجز الكوادر الطبية في السيطرة على الحالات المصابة.