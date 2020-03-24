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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: إصابة 174 جنديا أمريكيا بـ«كورونا»

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:35 م
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
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أفاد البنتاجون اليوم الثلاثاء، بأن 174 جنديا أمريكيا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل زيادة بـ41 حالة عن يوم أمس الإثنين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس أيضا لدى 59 مدنيا و61 من ذويهم، فضلا عن 27 متعاقدا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المرتبطة بالبنتاجون إلى 340.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قد أكد أمس الإثنين أن وباء فيروس كورونا المستجد أثر بشكل معين على درجة استعداد القوات المسلحة للولايات المتحدة.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن كل الوحدات التي سترصد بين عناصرها أعراض الفيروس المميت ستخضع لفحوصات طبية فورية.

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