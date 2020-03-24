مستثمرو بدر: حظر التجوال يؤثر على إنتاجية المصانع.. لكنه ضروري

قال المهندس بهاء العادلى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن قرار حظر التجوال سيؤثر علي حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع، ولكنه ضروري للظروف التي تمر بها البلاد.وأضاف العادلى في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن قطاع الصناعة والصناع يتفهمون طبيعة هذا القرار لما تحتاجه البلاد بالحد من التجمعات لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، متمنيًا عدم اتخاذ قرار بوقف الإنتاج كليًا.يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى، عن أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، موضحًا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.