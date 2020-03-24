رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مستثمرو بدر: حظر التجوال يؤثر على إنتاجية المصانع.. لكنه ضروري

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:35 م
المهندس بهاء العادلى
المهندس بهاء العادلى
أسماء إبراهيم
طباعة
قال المهندس بهاء العادلى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن قرار حظر التجوال سيؤثر علي حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع، ولكنه ضروري للظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف العادلى في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن قطاع الصناعة والصناع يتفهمون طبيعة هذا القرار لما تحتاجه البلاد بالحد من التجمعات لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، متمنيًا عدم اتخاذ قرار بوقف الإنتاج كليًا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى، عن أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، موضحًا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.

موضوعات متعلقة

السيسى لـ«الأطباء»: أنتم خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا

رابط موقع بنك المعرفة المصري والمذاكرة الرقمية.. طريقة التسجيل والدخول

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

منها «حظر التجوال».. 7 قرارات حكومية لمواجهة كورونا

الصور

image description

استكمال تعقيم المنشآت بمدينة الأقصر (صور)

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن قرارًا بحظر التجوال من 7 مساءً لـ6 صباحًا

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

«المركزى» يعلن تعديل مواعيد العمل بالبنوك

وزير الإعلام يعلن استثناء فئتين من قرار حظر التجوال (فيديو)

إنفوجراف

image description

اقتصادي: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

اعترافات تحية كاريوكا عن حروب مصر.. وتفاصيل مشاركتها في النكسة وأكتوبر

حكاية كاتب شهير أنقذ عبدالناصر من الاغتيال رغم سجنه مرتين

نجم الساعة

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

منوعات

السماح لـ5 أشخاص فقط بحضور حفلات الزفاف بأستراليا لاحتواء كورونا

بعد انتشار كورونا.. دار الملائكة: «نحتاج تبرعات لرعاية الأطفال»

شركات ألمانية تتبرع بـ839 ألف دولار لـ كوريا الجنوبية لمواجهة كورونا

خلطات زمان.. حكايات الأمهات مع مواجهة الأوبئة (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
سيد عبدالقادر
٣٣٦ ساعة من العزلة
لواء.حمدى البطران
كان السادات بطلًا
القس. رفعت فكرى
حقيقة الحياة
المزيد

الثقافة

بسبب كورونا.. وقف إصدار أرقام الإيداع لكتب الناشرين

التنسيق الحضاري: مد فترة استلام أعمال مسابقة تراثي 5 للفنون البصرية

كتاب أخبار الزمان.. نبوءة إبراهيم بن سالوقيه عن كورونا ونهاية العالم

«متبعش الميه في حارة السقايين».. مفردات الحارة المصرية