التموين: السلع آمنة والمجمعات الاستهلاكية تعمل فى مواعيدها

كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، عن انتظام كل المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي والمطاحن والصوامع والمخابز في العمل، بعد إصدار قرار رئيس الوزراء بساعات الحظر، موضحًا أن المجمعات الاستهلاكية ضمن أساسيات توفير الغذاء للمواطنين، مثل الصيدليات والمستشفيات.وأوضح "كمال" في تصريحات لـ"الدستور" أن عمليات إمداد الفروع من شركات تجارة الجملة وهيئة السلع التموينية تعمل بانتظام لتوفير كل احتياجات المواطنين ومتوفرة وبكثرة ولا داعي للقلق من نقص السلع.وكان قد أعلن "كمال" عن أن مواعيد عمل المخابز ستظل كما هي دون تغيير، حيث تفتح أبوابها في الخامسة صباحًا، على أن تغلق في الخامسة مساء، مع العمل يومي الجمعة والسبت دون توقف.وأكد "كمال" في بيان له أن الوزارة تتابع مع أصحاب السلاسل التجارية نسبة إقبال المواطنين على الشراء، قائلا: "مخزون السلع في أمان، والمستلزمات وخامات الإنتاج متوفرة في مصر لمدة لا تقل عن 4 أشهر"، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والسكر والزيت والأرز يصل أيضًا إلى 4 أشهر، ومخزون اللحوم والدواجن المجمدة يكفي حتى بعد عيد الأضحى.