رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: السلع آمنة والمجمعات الاستهلاكية تعمل فى مواعيدها

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:35 م
السلع
السلع
نرمين محمود الدهان
طباعة
كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، عن انتظام كل المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي والمطاحن والصوامع والمخابز في العمل، بعد إصدار قرار رئيس الوزراء بساعات الحظر، موضحًا أن المجمعات الاستهلاكية ضمن أساسيات توفير الغذاء للمواطنين، مثل الصيدليات والمستشفيات.

وأوضح "كمال" في تصريحات لـ"الدستور" أن عمليات إمداد الفروع من شركات تجارة الجملة وهيئة السلع التموينية تعمل بانتظام لتوفير كل احتياجات المواطنين ومتوفرة وبكثرة ولا داعي للقلق من نقص السلع.

وكان قد أعلن "كمال" عن أن مواعيد عمل المخابز ستظل كما هي دون تغيير، حيث تفتح أبوابها في الخامسة صباحًا، على أن تغلق في الخامسة مساء، مع العمل يومي الجمعة والسبت دون توقف.

وأكد "كمال" في بيان له أن الوزارة تتابع مع أصحاب السلاسل التجارية نسبة إقبال المواطنين على الشراء، قائلا: "مخزون السلع في أمان، والمستلزمات وخامات الإنتاج متوفرة في مصر لمدة لا تقل عن 4 أشهر"، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والسكر والزيت والأرز يصل أيضًا إلى 4 أشهر، ومخزون اللحوم والدواجن المجمدة يكفي حتى بعد عيد الأضحى.

موضوعات متعلقة

السيسى يهيب بالمصريين الالتزام بإجراءات الحكومة لمواجهة كورونا

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

كتاب أخبار الزمان.. نبوءة إبراهيم بن سالوقيه عن كورونا ونهاية العالم

الباز: قرارات جديدة للحكومة لمواجهة كورونا خلال ساعات

الصور

image description

استكمال تعقيم المنشآت بمدينة الأقصر (صور)

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن قرارًا بحظر التجوال من 7 مساءً لـ6 صباحًا

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

«المركزى» يعلن تعديل مواعيد العمل بالبنوك

وزير الإعلام يعلن استثناء فئتين من قرار حظر التجوال (فيديو)

إنفوجراف

image description

اقتصادي: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

اعترافات تحية كاريوكا عن حروب مصر.. وتفاصيل مشاركتها في النكسة وأكتوبر

حكاية كاتب شهير أنقذ عبدالناصر من الاغتيال رغم سجنه مرتين

نجم الساعة

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

منوعات

السماح لـ5 أشخاص فقط بحضور حفلات الزفاف بأستراليا لاحتواء كورونا

شركات ألمانية تتبرع بـ839 ألف دولار لـ كوريا الجنوبية لمواجهة كورونا

خلطات زمان.. حكايات الأمهات مع مواجهة الأوبئة (فيديو)

ليلى مقلد تطلق «حملة إيد علي إيد تساعد » للتوعية بسبل الوقاية من كورونا.. وتوزع وسائل الحماية والتعقيم على الفئات الأكثر احتياجا

مقالات الرأي
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
سيد عبدالقادر
٣٣٦ ساعة من العزلة
لواء.حمدى البطران
كان السادات بطلًا
القس. رفعت فكرى
حقيقة الحياة
المزيد

الثقافة

بسبب كورونا.. وقف إصدار أرقام الإيداع لكتب الناشرين

التنسيق الحضاري: مد فترة استلام أعمال مسابقة تراثي 5 للفنون البصرية

كتاب أخبار الزمان.. نبوءة إبراهيم بن سالوقيه عن كورونا ونهاية العالم

«متبعش الميه في حارة السقايين».. مفردات الحارة المصرية