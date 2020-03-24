«حماة الوطن»: قرارات الحكومة الهدف منها منع انتشار وباء كورونا

أشاد حزب حماة الوطن بالقرارات التي أعلنتها الحكومة فى إطار جهودها لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد بفرض حظر حركة المواطنين ووسائل النقل على مستوى الجمهورية، وذلك للحد من التجمعات والتكدس من جانب المواطنين والقضاء على فرص إصابة مواطنين جدد، لافتًا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة المصرية للحفاظ علي صحة المواطنين نموذج يحتذى به فى حسن الإدارة.وقال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة، والتى منها فرض حظر التجوال وغلق المحلات والمقاهى ووقف العمل ببعض المصالح الحكومية التى تنتج عنها عمليات تكدس مثل الشهر العقارى والسجل المدنى ومد اجازة المدارس والجامعات وغلق جميع النوادي والمراكز الشبابية، الهدف منها الحفاظ على صحة المصريين ومنع انتشار هذا الوباء.وأضاف رئيس الحزب، فى بيان له اليوم، أن الدولة لم تدخر جهدا فى مواجهة فيروس كورونا الذى يتفشى فى العالم بطريقة مرعبة واتخذ الرئيس السيسى حزمة من القرارات التى تسهم فى حفظ الأعمال والصناعات والاستثمار، والتى تدعم السياحة فى وقت لا سياحة فيه، مخصصا 100 مليار جنيه فى مواجهة كابوس كورونا كل هذه الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا حتى لا ينتشر الفيروس.وأشار الفريق الهريدى إلى أي دعوة لتجمع المواطنين الآن في الشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار وبأي ذريعة هي دعوة خبيثة لأن تلك التجمعات ستساهم بشكل كبير في حدوث إصابات جديدة بالفيروس وشخص واحد مصاب كفيل، بأن ينقل العدوى لكل من يشاركون فى هذه التجمعات والتظاهرات مخاطبا كل من يخالف الاجراءات والقرارات الاحترازية، قائلًا "لن تموت وحدك قبل أن تهدد حياة البعض معك، والبعض هؤلاء قد يكونوا أولادك أو أبوك أو أمك أو أخوك أو جارك، احمى نفسك ومن حولك والتزم البيت".وطالب الهريدى، الدولة بالضرب بيد من حديد لكل من يخالف القرارات التى يتم اتخاذها لمنع تفشى الفيروس وتطبيق عقوبات قانون الطوارىء بكل حسم وحزم حفاظا على حياة أبناء الوطن، محذرا من الدعوات المشبوهة التى تطلقها الأبواق الإعلامية التى لا تريد الخير لمصر وتعمل جاهدة على نشر الفتن والتشكيك فى أى إنجاز تقوم به الدولة المصرية.